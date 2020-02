Mira la preciosa casa del actor de la saga Hunger Games que ha vendido por $3 millones By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Tibrina Hobson/WireImage/The Agency La casa situada en Hollywood Hills, un vecindario de Los Ángeles, y que recibe el apodo de the Tree House, cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina, dos dormitorios, dos baños y una nevera para vinos. Empezar galería Josh Hutcherson Jason Merritt/Getty Images El actor vendió por $3 millones el inmueble, con el que no hizo mucho negocio, ya que la compró por $2.5 millones en 2012 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La casa Image zoom The Agency La residencia está ubicada en un campo de higueras, lo que le ofrece mucha privacidad total y el estar rodeado de naturaleza. Ello le ha valido el apodo de Tree House. 2 de 9 Applications Ver Todo Exterior Image zoom The Agency Tiene una buena terraza para organizar fiestas. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement La sala Image zoom The Agency Un lugar perfecto para relajarse. 4 de 9 Applications Ver Todo El cuarto Image zoom The Agency Este es uno de los dos dormitorios. 5 de 9 Applications Ver Todo El cine Image zoom The Agency Qué mejor manera de disfrutar una película que en una terraza al aire libre. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement En naturaleza Image zoom The Agency Dado que la propiedad es muy privada, da la libertad de sentarse fuera. 7 de 9 Applications Ver Todo Heath Ledger Image zoom Sylvain Gaboury/FilmMagic El fallecido actor fue dueño de la propiedad antes que Josh Hutcherson. 8 de 9 Applications Ver Todo Ellen DeGeneres Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images La comediante vendió la propiedad a Heath Ledger en 2005. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

