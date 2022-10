La actriz Josephine Melville muere detrás del escenario justo al acabar su obra de teatro La actriz de 61 años fallecía repentinamente tras representar Nine Night en el famoso teatro Nottingham Playhouse. Doctores que estaban en el público acudieron a socorrerla, pero no se pudo hacer nada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Acababa de ofrecer una de sus ya habituales y aplaudidas puestas en escena con su obra, Nine Night, en el famoso teatro Nottingham Playhouse. Al término de todo, regresaba backstage para dar por concluido un día más sobre las tablas. Sin embargo, la actriz Josephine Melville se desvaneció y murió repentinamente. La protagonista de la serie EastEnders fue inmediatamente tratada por personal sanitario, inclusive médicos que se encontraban entre la audiencia. Pero no se pudo hacer nada, la actriz británica falleció en el acto. Josephine Melville Josephine Melville | Credit: Video BBC/Facebook La compañía de teatro lanzó un comunicado para informar al respecto y, sobre todo, para honrar el recuerdo de una de sus primeras actrices. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos profundamente tristes de anunciar que anoche la actriz Josephine Melville fallecía en el backstage del teatro Nottingham Playhouse, nada más acabar su obra Nine Night", explicaban en este mensaje en las redes. "La familia ha sido informada y nuestros pensamientos y condolencias están con ellos", concluye el escrito. Por ahora, se desconoce la causa exacta de su muerte. El resto de pases que había previstos para su obra han sido cancelados. Que En Paz Descanse.

