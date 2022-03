Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, celebra en grande un logro en su carrera El joven Joseph Baena, de 24 años y fruto de la relación extramarital del actor con su empleada doméstica Mildred Patricia Baena, sigue una carrera profesional en el negocio de los bienes raíces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado, en medio de la pandemia, Joseph Baena anunció que se lanzaba a la aventura incursionando en el mundo de bienes raíces. El hijo de Arnold Schwarzenegger de 24 años aseguró que no era el típico agente de bienes raíces, por lo que pidió el apoyo de todos sus seguidores en esta nueva carrera. "¡No [soy] el típico agente!", aseguró en su cuenta de Instagram. "Superemocionado de empezar una nueva carrera en bienes raíces. Espero crecer y aprender de mi maravilloso equipo, pero más que todo, ¡espero ponerlos en una nueva casa!......Su apoyo significa el mundo". A diez meses desde que emprendió este nuevo camino, Baena celebró en grande la venta de una propiedad y compartió el logro con todos sus seguidores. "¡Vendida!", anunció en sus redes sociales. "Felicidades a mis clientes por confiar en mí y en @aria_properties para vender su hermosa propiedad de Santa Mónica". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joseph Baena Joseph Baena | Credit: Joseph Baena/Instagram Luego de seguirle los pasos a su famoso padre en el mundo del fisiculturismo, Baena parece estar completamente enfocado en sobresalir como agente de bienes raíces. A principios de este año, el joven declaró que no desea depender del conocido apellido de su progenitor para su éxito, por lo que busca forjarse su propio futuro. "MI papá es de la vieja escuela, él no cree en limosnas. Cree que el trabajo duro te da recompensas y yo también", declaró Baena para la edición de marzo de la revista Men's Health. "Me encanta la palabra honor y soy muy orgulloso en el sentido de que si uso los contactos de mi papá o le pido favores, me pregunto ¿qué honor me va a traer eso?". Joseph Baena and Arnold Schwarzenegger Joseph Baena | Credit: Joseph Baena/Instagram Pero a pesar de estar probando las mieles del éxito en su nueva carrera, el joven no desiste de una carrera como actor. "No tengo que entrar a la actuación o al fisiculturismo. Estoy muy motivado. Estoy feliz por mi relación con mi padre, pero estoy más feliz que estoy encontrando placer en lo que hago y que estoy haciendo lo que siempre soñé", declaró, de acuerdo a People. "Muchos jóvenes se esfuerzan porque su padre se sienta orgulloso o por quitarse la sombra de su padre. Pero si estás haciendo lo que quieres hacer, entonces todo llega. Por supuesto, quizá esos chicos no tengan tan buen padre". A través de sus redes sociales, Baena ha demostrado la buena relación que lleva con su progenitor, a pesar del escándalo suscitado en el 2011 cuando se dio a conocer que el joven era fruto de la relación extramarital del famoso actor y exgobernador de California con su empleada doméstica Mildred Patricia Baena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, celebra en grande un logro en su carrera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.