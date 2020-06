"Ya no somos novios". José Ron y Jessica Díaz confirman en un directo que han roto La ya expareja, que quedó en los mejores términos a juzgar por las imágenes, confirmó la triste noticia de forma conjunta. "Lo mejor es terminar". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un día lleno de especulaciones sobre la situación sentimental que atravesaban José Ron y Jessica Díaz, fueron sus propios protagonistas quienes finalmente confirmaron su ruptura. Lo hicieron a través de un directo en Instagram donde demostraron que a pesar de poner fin a su relación continúan siendo los mejores amigos. "Fue hermoso, de los noviazgos más bonitos, pero por falta de tiempo y por circunstancias no nos podíamos ver. Entonces decidimos seguir apostando por la amistad para que no hubiera roces y nos llevamos increíble", comenzó Jessica. Además, aclaró que jamás borró su foto con su ya ex en redes tal y como se había asegurado. "Yo no borré nada, mi foto con mi conejito hermoso está ahí en mi post y nunca la voy a borrar", dijo con mucho cariño. Aunque inicialmente la actriz había negado su ruptura, aseguró que lo hizo para poder informar a sus seguidores del asunto de manera conjunta y sin especulaciones. "Queríamos juntos darles la noticia". Después de cederle la palabra y de mirarla con mucha ternura mientras ella daba su testimonio, llegó el turno del protagonista de Rubí para dar su versión de los hechos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos pero si como pareja pues no funcionamos la conejita y yo, hay una amistad muy valiosa que los dos queremos conservar. Lo mejor es terminar y ser amigos nuevamente", expresó sincero y sin dramas. El buen rollo y el cariño saltan a la vista en esta conversación. "Te adoro conejita, y lo sabes... Siempre voy a estar ahí", le dijo José con una sonrisa de complicidad y con ganas de tirar para adelante. "La vida continua, la vida sigue, es tomar una decisión madura, bonita, con mucho respeto y sin lastimarnos", concluyó. Y así ha sido. Enhorabuena a los dos por hacerlo de esta forma y, sobre todo, transmitirlo con tanto cariño y respeto a los fans que, aunque quedaron tristes, agradecieron el detalle y la sinceridad.

