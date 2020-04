José Ron y Jessica Díaz celebran su primer mes como novios con romántico beso El galán de telenovelas y la actriz mexicana compartieron románicos vídeos a través de sus redes sociales para celebrar su primer mes de novios. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti”. Con estas románticas palabras que publicó a través de sus redes sociales José Ron confirmó el pasado 27 de marzo su noviazgo con la joven actriz mexicana Jessica Díaz, con quien trabajó hace cinco años en el exitoso melodrama de Televisa Simplemente María. Pero el romance entre ambos comenzó mucho antes. Concretamente, fue el 7 de marzo cuando el galán de telenovelas y la también cantante comenzaron a salir oficialmente como pareja. Justo cuando se cumple un mes de ese inolvidable día, la novia de Ron compartió en sus redes algunos de los románticos momentos que vivieron ese mágico 7 de marzo en el que inició su historia de amor. “7 de marzo no se olvida”, escribió Jessica en Instagram Stories junto a un vídeo en el que ambos actores aparecen dándose un romántico beso. “Después de 5 años de amistad de ser ‘los sobrinos’ jamás, jamás, jamás pensé decirte esto: feliz primer mes de conejos”, agregó la joven artista de 29 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a la cuarentena impuesta por la crisis del nuevo coronavirus Covid-19, que ya ha dejado más de 1 millón de casos de contagio y más de 73 mil muertos en todo el mundo, a la bella pareja le ha tocado celebrar esta fecha tan especial desde la distancia. “Un día como hoy hace un mes te podía abrazar y besar. Hoy te tengo lejos (gracias COVID19)”, escribió en otro de los románticos vídeos que compartió Jessica en Instagram. Image zoom José Ron y Jessica Díaz Instagram Jessica Díaz “Recordar es volver a vivir y yo te quiero recordar algunos momentos increíbles. Y aunque hoy estemos lejos brindo por ti, brindo por nuestro amor. Salud por ti mi vida”, expresó la actriz. ¡Qué viva el amor! Advertisement

