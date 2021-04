José Ron sufre la picadura de un alacrán El galán de telenovelas compartió este domingo varias historias a través de Instagram desde el hospital en las que explica el percance que sufrió. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque disfruta mucho su trabajo, José Ron no ve la hora de que llegue el fin de semana para poder desconectar de la rutina y seguir creando memorias junto a sus seres queridos. "Fin de cargar pila", escribía este sábado en una publicación que compartía en Instagram sin poder llegar a imaginarse lo que estaba por sucederle durante las próximas horas. Este domingo, desafortunadamente, el galán de exitosas telenovelas como Te doy la vida y Rubí vio interrumpido de golpe su descanso al sufrir la picadura de un alacrán, un arácnido cuyo veneno puede provocar graves complicaciones en la salud si no se trata a tiempo. "Les cuento que me picó este güey", informó el actor mexicano. José Ron Image zoom Credit: Instagram José Ron "Primera vez que me pica uno y neta no se siente nada chido", aseveró Ron. El también galán del exitoso melodrama Ringo tuvo que ser trasladado al hospital, donde estuvo varias horas bajo supervisión médica recibiendo tratamiento. José Ron Image zoom Credit: Instagram José Ron "Gracias a Dios todo muy bien y sin complicaciones", avisó para tranquilidad de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si no hay ningún contratiempo de última hora, Ron estará retomando este lunes en México las grabaciones de la telenovela La desalmada, historia que protagoniza junto a Livia Brito y en la que da vida a Rafael Toscano, un joven que recién terminó sus estudios universitarios. En este esperado melodrama el actor comparte set de grabación con Eduardo Santamarina, Kimberly Dos Ramos, Marjorie de Sousa y Marlene Favela, entre un gran elenco. La telenovela se estrenará durante la segunda mitad del año en México.

