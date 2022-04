José Ron se despide de su inseparable compañero de vida: "Me dueles mucho. Gracias por todo el amor que me diste. Te amo" "Lo siento mucho José, te abrazo con el corazón", no tardaron en arroparlo sus colegas de profesión tras conocer lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron José Ron | Credit: Mezcalent Convertido en uno de los galanes mexicanos más queridos del momento, José Ron está a punto de alcanzar los 4 millones de seguidores en Instagram, una cifra que se dice fácil pero que está al alcance de muy pocos actores latinos. Aunque normalmente suele compartir sus momentos más felices a través de las redes sociales, este fin de semana el protagonista de exitosas telenovelas como La desalmada, Te doy la vida y la nueva versión de Rubí hizo una excepción por un motivo muy particular. El actor, quien graba actualmente en México la serie La mujer del diablo para ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, acudió este domingo a su cuenta de Instagram tras varios días alejado del ciberespacio para despedir a uno de sus inseparables compañeros de vida. José Ron José Ron | Credit: Mezcalent El intérprete de 40 años sufrió recientemente la pérdida de Skiro, uno de sus hijos peludos de cuatro patas, quien era desde hacía muchos años un miembro más de su familia. "Vuela alto Skiro. Siempre serás mi chingón. Me dueles mucho y te voy a extrañar muy pero muy cabrón. Gracias por todo el amor que me diste. Te amo", escribió roto de dolor el galán de telenovelas junto a una serie de imágenes en las que posa con su angelito. José Ron José Ron y Skiro | Credit: Instagram José Ron Conscientes del vínculo tan especial que existía entre ambos, los seguidores y colegas de profesión de Ron no tardaron en lamentar lo sucedido en las redes sociales. "Lo siento mucho José, te abrazo con el corazón", escribió la actriz argentina Cecilia Galliano, quien compartió set de grabación con el actor en la telenovela La desalmada. José Ron José Ron y Skiro | Credit: Instagram José Ron "Skiro tuvo una excelente vida a tu lado y fue muy amado. Vuela alto Skiro y descansa en paz, a los que te seguimos de hace tiempo nos queda claro el amor que le tienes", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron su publicación en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La novia del actor, la actriz y conductora argentina Luciana Sismondi, también mostró su apoyo público a su pareja en estos difíciles momentos que se encuentra viviendo. "Ahora está en paz mi amor. Un angelito más que nos cuida", escribió Sismondi.

