José Ron sobre su relación con Gonzalo García Vivanco en La desalmada: "Hicimos una química bien padre" El protagonista de La desalmada (Univision) habla de su par Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que se acerca la recta final en sus transmisiones en Estados Unidos de La desalmada (Univision), José Ron confesó que no solo se lleva la experiencia de haber trabajado con grandes actores, sino que además se queda con amigos que es lo "más lindo de un proyecto". "A mí me gusta hacer amigos con mis proyectos. No solamente voy a trabajar sino que sí me gusta conocer a las personas, convivimos tanto que es imposible no llevarte una buena amistad de compartir tanto tiempo con alguien". ¿Quién te llevas como amigo de La desalmada? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una gran sorpresa fue Gonzalo García Vivanco, porque somos paisanos y no nos conocíamos, tenemos amigos en común y yo lo veía, él me veía, igual nos ubicábamos pero hasta ahí. Yo sí pensaba que era medio "sangrón", la verdad y ¡es un tipazo!, hicimos una química bien padre". Gonzalo Garcia Vivanco y jose ron la desalmada Credit: mezcalent (2) Sobre Kimberly Dos Ramos, Marlene Favela y Eduardo Santamarina "Con Kimberly ya había trabajado y también fue lindísimo volver a trabajar, es muy divertida, muy bromista. Con Marlene [Favela] y Lalo [Eduardo Santamarina], ¡híjole, qué agasajo haberlos conocido!". La desalmada Elenco principal de La desalmada | Credit: TELEVISA "Son grandes personas, grandes actores y sé que si mañana hay algo, les puedo hablar, invitar a comer y vamos a ir, los voy a ver y eso es lo más lindo de un proyecto, llevarte una amistad".

