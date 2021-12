José Ron sigue derrochando amor por su novia Luciana Sismondi ¡Mira sus románticas fotos y videos! El actor mexicano José Ron quedó rendido ante los encantos de la modelo, actriz y presentadora argentina Luciana Sismondi. Mira el romántico video que compartió la pareja en la playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron y su novia viven una historia de amor de telenovela en la vida real. El actor mexicano, estrella de la telenovela La desalmada, está muy enamorado de la modelo, actriz y presentadora argentina Luciana Sismondi, con quien comparte románticas fotos y videos en Instagram. Su más reciente video muestra a la pareja comiéndose a besos y jugando en la playa bajo la lluvia. "Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar ser sin poseer", escribió junto al video, citando al escritor Gabriel García Márquez. La pareja recién pasó unos días vacacionando en Los Cabos, México. Los enamorados disfrutan pasar tiempo en contacto con la naturaleza, paseando con sus perros, y compartiendo con amigos en común. Luciana Sismondi también ha publicado en sus redes fotos de sus aventuras juntos, como una visita a un cenote en Tulúm, México. Parecen hechos el uno para el otro, y son una de las parejas más bellas de la farándula.

