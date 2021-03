Close

José Ron se realiza tratamiento estético con su propia sangre "Esto que ven rojo es parte de mi sangre en la cara […]", comenzó explicando el actor mexicano a través de una grabación que compartió en sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A mediados de este mes, José Ron volverá a 'encerrarse' durante meses en un foro de grabación para protagonizar una nueva telenovela para Televisa, La desalmada, historia en la que tendrá por segunda ocasión como pareja de ficción a Livia Brito, con quien ya trabajó en 2014 en el exitoso melodrama de Televisa Muchacha italiana viene a casarse. Mientras ese momento llega, el galán de exitosas telenovelas como Ringo y Te doy la vida se prepara físicamente para hacer frente a este nuevo personaje en su carrera. Por eso no es de extrañar que hace unos días el intérprete de 39 años acudiera a la consulta de su dermatólogo de cabecera para realizarse un tratamiento estético en su rostro. El también protagonista de la nueva versión de Rubí compartió su visita al especialista en dermatología con sus casi tres millones y medio de seguidores de Instagram. "Así quedé después de este tratamiento, se llama Nanopore", explicó el actor en una grabación en la que aparece desde la camilla del lugar con su rostro repleto de 'sangre'. "Esto que ven rojo es parte de mi sangre en la cara que se forma junto con células madre y bueno no se siente nada. Te ponen como una anestesia, un gel, para que no te duela nada y no se siente nada", detalló la expareja de la actriz y cantante Jessica Díaz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La impactante imagen del galán de telenovelas con su rostro lleno de 'sangre' no pasó desapercibida en las redes sociales, recibiendo todo tipo de comentarios. "Me pareció muy sangriento", "me da asquito ese tratamiento" o "es buenísimo y los resultados son excelentes", se puede leer entre los distintos mensajes que recibió. El Nanopore es un dispositivo de punción eléctrica que ayuda a rejuvenecer el rostro estimulando la producción de colágeno y administrando sustancias nutritivas.

