José Ron sufrió tremendo susto en su salud y tuvo que abandonar la cuarentena José Ron, muy a su pesar, abandonó la cuarentena para recibir ayuda médica tras un fuerte dolor que sufrió mientras se preparaba para realizar una transmisión en vivo. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un fuerte dolor abdominal ocasionó la preocupación de José Ron, quien se preparaba para cumplir algunos compromisos desde su casa, donde pasa la cuarentena. Sin embargo, ante los síntomas, el actor se vio obligado a dejar el aislamiento para ir a un hospital donde pudieron determinar qué le ocurría. “Me tuve que ir al hospital; me empecé a sentir mal”, explicó Ron en un video que dieron a conocer los medios de comunicación. “Desde la mañana empecé con un dolor medio raro, en la parte del abdomen del lado izquierdo, como abajito. Me asusté demasiado. Se me pasó [el dolor], dije ‘ok, no es nada’”. RELACIONADO: ¡José Ron confirma su romance con Jessica Díaz! ¡Viva el amor! Image zoom José Ron Mezcalent Cuando el protagonista de la telenovela Te doy la vida se prepara para realizar una transmisión en vivo, nuevamente sufrió el fuerte dolor y prefirió correr al hospital al considerar que podría tener un padecimiento importante. Tras asistir al médico y practicarse algunos estudios, le dieron el tratamiento correspondiente y ahora se encuentra mejor. “Continué con mis actividades del día y cuando me estaba bañando, para conectarme con ustedes, me volvió a dar y me volví a asustar; entonces, no quise esperar, quise prevenir, quise irme al doctor, quise irme al hospital y ver bien qué era lo que tenía”, agregó. “Pensé que podía ser como apendicitis o algo así. Afortunadamente, estoy bien. Tuve que hacerme unos estudios, todos los procedimientos y aquí estoy”. Image zoom mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como otros famosos, José Ron está realizando diversas actividades por sus redes sociales para estar cerca de sus fanáticos; anunció que en breve continuará con las sesiones en vivo donde seguirá contando algunos detalles sobre su vida personal.

