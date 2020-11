Close

José Ron se despide de su inseparable compañero desde Simplemente María El actor mexicano sufrió recientemente la pérdida de uno de sus perritos, a quien adoptó durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se apagan los focos y regresa a su vida 'normal', no hay nada que haga más feliz a José Ron que llegar a su casa y ver a sus perros. "Estar con ellos, ver la emoción que les da cuando llego de trabajar, el compartir, el salir a pasear con ellos, el jugar, abrazarlos. Son realmente importantísimos en mi vida. Amo a los perros y amo a mis perros", confesaba meses atrás el protagonista de exitosas telenovelas como Te doy la vida a People en Español. Uno de esos perros era Aslan, un can al que el actor mexicano rescató de la calle en 2016 durante las grabaciones del exitoso melodrama de Televisa Simplemente María. "Llegó a nuestras vidas un 13 de enero del 2016. Llegó a la locación de Simplemente María. Yo grababa donde era la casa de mi personaje. Todo ese día nos siguió a mi hermano y a mí. Terminé de grabar y ahí seguía con nosotros. No se iba. Lo pensamos por un momento y decidimos rescatarlo y lo adoptamos", explicó Ron a través de las redes sociales. Image zoom Credit: Instagram José Ron SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lamentablemente, al intérprete de 39 años le tocó ver partir a su inseparable amigo el pasado fin de semana, una dolorosa noticia que no dudó en compartir en Instagram. "Deberían ser eternos. Te vamos a extrañar. Gracias por todo lo que nos diste", expresó el reconocido galán de telenovelas mexicanos junto a una imagen del perrito. Image zoom Credit: Instagram José Ron Triste por su partida, pero feliz de saber que le pudo dar los mejores años de su vida, Ron alentó a sus más de tres millones de seguidores de Instagram a adoptar a un animal si tienen la oportunidad. "Si un día tienen la oportunidad de rescatar y adoptar a un perrito, no lo duden", expresó. "Les juro que no se van a arrepentir", aseveró.

