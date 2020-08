José Ron comparte foto con su nuevo look y lo comparan con Gabriel Soto Con un pelo dorado como el sol y un corte mucho más moderno, el protagonista de telenovelas como Te doy la vida causó sensación y comparaciones. ¡Mira qué guapo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor José Ron causó sensación en las redes con una fotografía en la que presumió color de pelo rubio y un nuevo corte de pelo que, según sus seguidores, le hace lucir muy parecido a Gabriel Soto El protagonista de exitosas telenovelas como Te doy la vida y Rubí colgó dos imágenes con un look sexy y casual en el que presumió su abdomen de acero, además de compartir un inspirador mensaje. “Podemos quejarnos porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. ¡Dios te bendiga!”, escribió junto a la fotografía, en la que invitó a sus seguidores a tener una actitud positiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre sus más de 3 millones de seguidores abundaron los piropos y cumplidos. “Qué bien te va ese look”; “Te pareces a Gabriel Soto”; y “Cada día más lindo que el anterior” fueron algunos de los mensajes de los fans. Image zoom Instagram / José Ron Image zoom Instagram / José Ron El intérprete de 39 años ha demostrado que no tiene miedo a los cambios y cada vez que termina de grabar alguna producción renueva su aspecto, ya sea con un nuevo tatuaje o arete, aseguró en sus redes sociales. "Me dormí y así me desperté", bromeó el reconocido en Instagram junto a la foto en que desveló su nuevo color de cabello a mediados de agosto. "Pierde el miedo a los cambios y ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Arriésgate, atrévete. Que te valga un cacahuete el qué dirán", agregó el galán. Este fin de semana, Ron también sorprendió al compartir una fotografía junto a su exnovia, Jessica Díaz, luego de que ambos terminaron su relación hace unos meses atrás. Image zoom Instagram / Jessica Díaz En las imágenes, se puede apreciar a los actores en un romántico día de campo, recostados en el pasto y compartiendo miradas y sonrisas. “Me encontré a una coneja”, escribió Ron en Instagram sobre su ahora amiga.

