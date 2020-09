"Te quiero": José Ron presume de su amistad con actriz de Te doy la vida El actor mexicano se dejó ver el pasado fin de semana en compañía de Dayren Chávez, quien interpretó a Rosa en el reciente melodrama estelar de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Te doy la vida, la exitosa telenovela que Univision transmitió recientemente, fue un proyecto muy especial para José Ron por numerosas razones, empezando por el hermoso ambiente de trabajo que se formó durante las grabaciones y que propició que el reconocido galán mexicano hiciera grandes amistades con muchos de sus compañeros que perduran a día de hoy. Este es el caso de la amistad que inició en el set con la actriz mexicana Dayren Chávez, quien interpretó en la ficción a Rosa, y que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Image zoom José Ron y Dayren Chávez Mezcalent (x2) A varios meses de haber finalizado las grabaciones del melodrama, los actores continúan manteniendo una relación muy cercana y de mucho cariño, como prueban las imágenes y los mensajes que comparten con frecuencia a través de las redes sociales. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, ambos se dejaban ver juntos de lo más sonrientes mientras disfrutaban de una velada en algún rincón de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy se pintan de rojo los leones", escribió Dayren junto a la instantánea que publicó en Instagram haciendo alusión al color de la ropa que ambos llevaban puesta. Image zoom José Ron y Dayren Chávez Instagram José Ron A lo que el también galán de Ringo respondió: "Te quiero mucho leona". Este intercambio de mensajes se suma a otro que se dio hace apenas una semana a raíz de una foto que publicó la actriz de 26 años por medio de su perfil de Instagram. "Una leona habibi baterista, alias la Gloria", comentó Ron en una de sus publicaciones. Image zoom Instagram Dayren Chávez La respuesta de Dayren no se hizo esperar. "Mi león habibi, mayor maestro de batería, alias el Nick", escribió la joven. Cabe mencionar que Ron se encuentra soltero luego de que concluyera su noviazgo con la actriz y cantante mexicana Jessica Díaz, con quien sigue manteniendo una amistad muy cercana.

