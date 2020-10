Los actores mexicanos José Ron y Luis Ernesto Franco formaron parte de un panel en Festival en Casa de People en Español, donde hablaron de sus más memorables personajes y de sus vidas fuera del set de las telenovelas."Nos conocemos hace mucho tiempo", dijo José Ron sobre 'El Guero' Franco. "Tenemos amigos en común. Me da mucho gusto ver que le va muy bien. Ver también cómo él ha evolucionado como persona. Compartimos la fe y me encanta que sea él uno de mis amigos porque es una gran persona".

Image zoom Luis Ernesto Franco y José Ron Medios y Media/Getty Images; Rich Fury/Getty Images

Por su parte, Franco añadió: "El cariño y el respeto es mutuo, lo sabes". Algo que comparten estos amigos y colegas es su pasión por las motocicletas. "Lo uso como meditación, subirme a la moto e ir a conocer paisajes nuevos",dice Franco, quien disfruta pasear por California. Si bien vive en Los Ángeles, viaja a menudo a México. "Yo estoy en Valle de Bravo," cuenta José Ron, quien disfruta la compañía de sus perros y pasar tiempo cerca de cerros y lagos, conectado a la naturaleza cuando no está en la capital mexicana."Soy feliz aquí, es un pueblo mágico", dice el protagonista de telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse, La mujer del vendaval, y Los exitosos Pérez.

Franco reveló que lo llaman "Tepic" porque nació en Tepic, Nayarit, y se le quedó como apodo después que así lo bautizaron unos compañeros en la escuela. La estrella de telenovelas como Falsa identidad, Señora Acero y Bajo el mismo cielo habló de su vida personal y asegura encontrarse en un momento de paz.

¿Cómo están sus corazones? "Estoy soltero, disfrutando, muy tranquilo", asegura José Ron. "También me encanta estar solo. Antes de mi última relación duré tres años soltero, y me encanta estar así, enfocarme en mis proyectos, en mis pasiones, uno de ellos es la música. Ahora que estoy otra vez soltero me enfoco de lleno en todo eso. Siempre busco cosas que realmente me hagan feliz, que me emocionen y que me hagan sentir bien día con día, esa para mí es la clave de la vida". Cuando no está en el set, el histrión disfruta la compañía de sus familiares, amigos y sus tres perros.

Por su parte Franco, revela: "He tenido personas muy importantes en mi vida, relaciones que me han enseñado muchísimo. Con todas esas personas se terminó la relación y estamos en buenos términos. No podría decir que son mis almas gemelas, porque seguiríamos juntos. Al final siempre estamos en crecimiento, y yo creo que cuando estás en pareja —y uno de los dos empieza a crecer por un rumbo diferente de como empezaron— terminan separándose. Eso no quiere decir que haya falta de amor, simplemente falta de entendimiento, valores distintos que a lo largo acaban pesando ya cuando quieres hacer una familia o quieres formalizar y pensar en un futuro", admite.

¿Ha encontrado a su alma gemela? "Yo sigo esperando que va a llegar, tengo esperanza que va a llegar. No quiero ponerle una etiqueta a una relación, pero estoy conociendo a alguien", dice Franco. "Ha evolucionado mi forma de ver las relaciones. Ahorita creo que el amor es una decisión y hay que tomarse el tiempo de conocer a las personas. Estoy conociendo a alguien, sin etiquetas. No te puedo decir que es mi novia, mi prometida, si amigos con derechos, no sé. Nos estamos conociendo, hay mucha plática, mucho entendimiento y así quiero manejar la relación, paso a paso".