José Ron sobre Jessica Díaz: "Lo que pase más adelante la vida y Dios dirán" El actor mexicano hizo frente por primera vez a los rumores de romance con la joven actriz mexicana. ¿Qué dijo? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No lo confirma, pero tampoco lo descarta. José Ron se mostró muy cauteloso al responder días atrás a las preguntas de la prensa respecto a su supuesto romance con la actriz mexicana Jessica Díaz, con quien se deja ver con frecuencia a través de las redes. Este fin de semana, sin ir más lejos, los actores acudieron juntos a un festival de música electrónica en la Ciudad de México en el que ambos se mostraron de lo más cómplices y divertidos, a juzgar por las imágenes que compartieron en Instagram. “Te puedo decir que la quiero muchísimo y hay cosas que son a su momento, a su tiempo. Yo ahorita no tengo nada que decir, simplemente que la quiero mucho, que la adoro. Todo está muy bien”, declaró el intérprete de 38 años en un encuentro con medios de comunicación en México. El protagonista de la exitosa telenovela Ringo, que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, aseguró que ambos son grades amigos desde hace mucho tiempo, concretamente desde que trabajaron juntos en el melodrama Simplemente María (2015). Image zoom José Ron y Jessica Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nos queremos mucho […] y nos apoyamos en otros sueños. Compartimos el amor por la música, ella con su cantada [y] yo con la banda, entonces estamos muy agradecidos”, aseveró Ron, quien tiene dos millones y medio de seguidores solo en Instagram. El actor reconoció que se le hizo ‘lindo’ compartir por el Día de San Valentín la foto en la que su mano aparece entrelazada a la de Jéssica como un hermoso gesto por la amistad que existe entre ambos. “Y con ella que quiero mucho, que compartimos cosas lindas y compartimos sueños, lo subí y se me hizo muy bonito y nada. Lo que pase más adelante la vida y Dios dirán, simplemente nos queremos mucho en este momento”, concluyó el galán. Advertisement

Close Share options

Close View image José Ron sobre Jessica Díaz: "Lo que pase más adelante la vida y Dios dirán"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.