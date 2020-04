Contento, agradecido y feliz. Así se siente el protagonista de Ringo, José Ron, en relación a su romance con la joven actriz y cantante mexicana Jessica Díaz, con quien se está dando una oportunidad en el amor tras varias relaciones de pareja fallidas. En entrevista exclusiva con People en Español, el reconocido actor mexicano habla por primera vez de este noviazgo y de la suspensión de las grabaciones de la telenovela que se encontraba grabando en México, Te doy la vida, y que Univision estrenará el lunes 13 de abril a las 8 p.m., hora del Este.

Ya confirmaste tu noviazgo con Jessica Díaz…

Somos novios y estoy muy contento, muy agradecido, feliz y con muchas ganas de también hacerla muy feliz, de compartir sueños, de compartir tantas cosas y que podamos hacer equipo y cómplices también en esto.

Las grabaciones de Te doy la vida se suspendieron en México por el coronavirus…

Sí, ya no estamos grabando. Nos tardamos un poquito en detener las grabaciones, siempre con las medidas necesarias, pero afortunadamente ya estamos todos aislados con nuestras familias y deseando que también esto pase lo más pronto posible por el bien de todos.

¿Te preocupa la situación que se está viviendo actualmente en el mundo?

Lo que me preocupa es la cantidad de gente que ha perdido a sus seres queridos y la gente que vive al día y se ha quedado sin trabajo, sin ese ingreso para llevar alimento a sus casas. Son tiempos complicados donde hay que valorar y abrir también este canal de poder ayudar a la gente que lo necesita, el no estar ajenos a lo que vive el del frente. Yo por mi lado pongo mi granito de arena o hago lo que esté en mis manos, pero sí, lo que me duele, lo que me lastima es toda esa gente a la que se le complica el poder llevar alimento a sus casas. Eso es triste.

No has dejado de protagonizar telenovelas en los últimos años, ¿cómo te visualizas a nivel profesional dentro de una década, por ejemplo? ¿Te sigues viendo en Televisa?

En 10 años me veo haciendo lo que me gusta. No sé si siga haciendo novelas o si siga en Televisa. No lo sé. 10 años creo que son muchos. Simplemente sí me veo haciendo lo que me gusta y enfocado también en mi parte personal, en mi familia. Con Televisa estoy muy agradecido, demasiado. Llevo prácticamente la mitad de mi vida en la Ciudad de México trabajando para ellos. Me han dado mucho y no tengo más que agradecimiento. Lo que pase más adelante lo sabremos. No sé qué vaya a pasar, no sé que venga, simplemente yo día a día trato de cumplir mis sueños, mis metas y hacer lo que me hace feliz. Creo que eso es lo importante y continuar haciendo las cosas con mucho corazón.

¿Y a nivel personal? ¿Cómo te imaginas al José Ron del 2030?

A nivel personal ya con mi familia, ya debería (ríe). Primero Dios así sea.

Ringo o Pedro de Te doy la vida, ¿con qué personaje te sientes más identificado?

Es una pregunta muy complicada. Los dos han sido grandes personajes para mí, igual las historias. Me han exigido de diferente forma, pero los dos me han exigido bastante y me han sacado de esta zona de confort. Las historias también me han ayudado a arriesgarme, a hacer sacrificios, a ese extra que hay que poner; por ejemplo en Ringo con todo lo físico, el ritmo de trabajo, lo emocional y en Te doy la vida es una historia muy emotiva entonces como actor sí he tenido que estar con la sensibilidad a tope por el tema, por todo lo que nos ha tocado grabar, interpretar, por la historia. Son diferentes, pero si tengo que escoger yo creo que sería a Pedro.