El cariñoso mensaje de la exnovia de José Ron al actor tras su separación Jessica Díaz, expareja del protagonista de Te doy la vida (Univision), dedicó unas emotivas palabras al galán mexicano con motivo del final de su telenovela en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir José Ron y Jessica Díaz lo dejaron claro el día que anunciaron el fin de su noviazgo: se terminaba la relación de pareja pero permanecía la amistad que comenzaron a construir hace 5 años. "Decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos pero si como pareja pues no funcionamos la conejita y yo, hay una amistad muy valiosa que los dos queremos conservar. Lo mejor es terminar y ser amigos nuevamente". Dicho y hecho. El galán mexicano y la actriz de la telenovela Como tú no hay 2 (Univision) han vuelto a ser los entrañables amigos que eran antes de darse una oportunidad en el amor. Image zoom Jessica Díaz y José Ron Instagram Jessica Diaz; Instagram José Ron Así lo prueba el cariñoso mensaje que dedicó Jessica a su expareja este domingo a través de las redes sociales con motivo de la transmisión del último capítulo en México de Te doy la vida, el exitoso melodrama que protagoniza Ron en compañía de Eva Cedeño y que la cadena Univision también transmite de lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Conejito hoy terminas un proyecto que me consta disfrutaste y le dedicaste mucho de ti. Le pusiste mucho corazón a Pedrito. Mereces todo el éxito que están teniendo. Siempre celebraré y apoyaré con amor tus logros y tus sueños. Te adoro", escribió en Instagram la también cantante, quien vivió de cerca toda la dedicación que le puso el actor al proyecto. Image zoom Instagram Jessica Díaz Ron, que tiene tres millones de seguidores en la citada red social, no tardó en agradecer las palabras que le dedicó la que hoy en día es una de sus grandes amigas. "Conejita qué linda. Te consta y lo viviste. Gracias. Una raya más. Te adoro cone", expresó Ron, quien planea tomarse unas merecidas vacaciones ahora que finalizó Te doy la vida.

Close Share options

Close View image El cariñoso mensaje de la exnovia de José Ron al actor tras su separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.