¿Se está dando José Ron una oportunidad en el amor con esta guapa actriz de Televisa? El actor mexicano compartió en Instagram una foto de su mano entrelazada a la de otra persona que también publicó en sus redes sociales esta guapa actriz de Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print José Ron podría haber dejado atrás la soltería. El protagonista de la exitosa telenovela Ringo (Univision) compartió el pasado viernes a través de sus redes sociales con motivo del Día de San Valentín una romántica imagen que deja entrever que habría vuelto a encontrar el amor. En la instantánea únicamente se puede ver la mano del actor mexicano entrelazada a la de una mujer junto al siguiente mensaje: “Feliz 14 de febrero”. De inmediato las más de dos millones y medio de personas que lo siguen en Instagram comenzaron a preguntarse quién podía ser la misteriosa mujer que aparecía en la imagen. “¿Quién es la afortunada?”, preguntó una seguidora tras ver la instantánea. “Queremos saber quién es”, insistió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien el también protagonista de la nueva versión de Rubí (Univision) no soltó prenda, todo hace indicar que la mujer que posa con el actor en la foto es la actriz Jessica Díaz. La intérprete mexicana, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Amar a muerte compartió el viernes a través de Instagram Stories la misma foto que publicó Ron. Image zoom Jessica Díaz ¿Será que ambos se están dando una oportunidad en el amor o tal vez han querido jugar al despiste y entre ellos solo existe una hermosa relación de amistad? Por el momento parece que nos vamos a quedar con la duda ya que ninguno de los dos actores se ha pronunciado al respecto a través de sus redes sociales. People en Español se puso en contacto con el publirrelacionista de Ron para contrastar con él la información pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Cabe recordar que José Ron y Jessica trabajaron juntos hace varios años en la exitosa telenovela de Televisa Simplemente María (2005). Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Se está dando José Ron una oportunidad en el amor con esta guapa actriz de Televisa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.