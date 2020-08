José Ron, cumpleaños solitario junto al mar tras la ruptura con Jessica Díaz Hablando de nuevos comienzos, así se autofelicitó el protagonista de Ringo el día de su cumpleaños desde una fantástica playa de México. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un año de muchas emociones a causa de la montaña rusa de emociones vividas junto a su amiga y ahora exnovia Jessica Díaz, José Ron decidió celebrar su cumpleaños en una hermosa playa de Tulum con esta foto que habla de libertad en medio de tan bello paraje. “It’s my birthday! Llegando a otro paraíso de nuestro querido México. ¡No puedo estar más agradecido con Dios y con la vida! ¡A vivir bonito! ❤ Ruge león”, escribió simpático bajo un cielo que prometía tormenta. Hace tan solo seis semanas que el actor anunció el final de su relación con Jessica Díaz y el día de ayer publicó un reflexivo post en el que hablaba de volver a empezar. “Confía en la magia de los nuevos comienzos”, recordó. Compartiendo bellas imágenes junto al mar, así está pasando el actor las últimas semanas desde su ruptura: “Los tiempos de Dios son perfectos”, reflexionó bajo el hermoso video que colgó de este extraordinario atardecer frente al agua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue justo durante el último cumpleaños de Jessica Díaz donde Ron decidió dar por confirmado su noviazgo con ella en las redes, el mismo día que su compañera de Simplemente María cumplía 29 años. “Hoy es un día maravilloso, conejita ... ¡Hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no sólo como amigos, sino ahora con un amor diferente. ¡Un amor más fuerte! Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, 5 años después íbamos a ser novios. ¡Dicen que el hombre propone pero Dios dispone! ¡Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti! Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo Que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. ¡Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más ! ¡Muchas, muchas más! Felices 29, conejita”. Finalmente, no pudo ser y tres meses después de aquella expresión de amor, en una aparición conjunta la pareja daba por terminada su relación, eso sí, en los mejores términos para no dañar su linda amistad.

