¡José Ron confirma su romance con Jessica Díaz! ¡Viva el amor! El protagonista de Ringo y la cantante mexicana dan un paso adelante en su relación y confirman su noviazgo. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Por fin! José Ron ya no se aguantó más y decidió dar por confirmado su noviazgo con Jessica Díaz en las redes. Un secreto a voces que dejó de serlo con esta bonito post en el que el protagonista de Ringo se puso de lo más romántico el día en que su compañera de Simplemente María cumplía 29 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hoy es un día maravilloso, conejita … ¡Hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no sólo como amigos, sino ahora con un amor diferente. ¡Un amor más fuerte! Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, 5 años después íbamos a ser novios”, aseguró el actor. “¡Dicen que el hombre propone pero Dios dispone! ¡Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti! Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo Que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. ¡Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más! ¡Muchas, muchas más! Felices 29, conejita”. Image zoom La pareja ya se había dejado ver junta en público y en redes, pero siempre esquivaban la confirmación de su relación ante los medios. Recientemente José Ron y Jessica Díaz acudieron a un festival de música y el actor compartió esta divertida imagen de ambos. “Que se arme la party, jajaja”, escribió el enamorado. Preguntado por los medios acerca de su posible noviazgo con la cantante entonces, el actor declaró: “La quiero muchísimo y hay cosas que son a su momento, a su tiempo. Yo ahorita no tengo nada que decir, simplemente que la quiero mucho, que la adoro”, dijo sin decir, diciendo. El Día de San Valentín, José Ron ya daba pistas de que la cosa iba por buen camino. “Compartimos cosas lindas y compartimos sueños, lo subí y se me hizo muy bonito y nada. Lo que pase más adelante, la vida y Dios dirán. Simplemente nos queremos mucho en este momento”, aseguró después que le preguntaron por su post del 14 de febrero.

