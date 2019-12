José Ron confiesa con qué dos parejas de telenovela ha tenido un romance en la vida real El actor ha sido relacionado sentimentalmente con muchas de las actrices con las que ha trabajado, pero solo dos han llegado a ser sus parejas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print José Ron tiene debilidad por las mujeres, quizás por eso se le ha relacionado sentimentalmente con casi todas las actrices que han sido sus parejas en las diferentes telenovelas de Televisa que ha protagonizado. Pero, contrario a lo que se ha especulado en diferentes medios de comunicación, el galán de exitosos melodramas como La mujer del Vendaval y Muchacha italiana viene a casarse solo ha mantenido un noviazgo en la vida real con dos compañeras de trabajo. Una de ellas es Begoña Narváez, con quien trabajó en la telenovela de Televisa Muchachitas como tú (2007). Image zoom Begoña Narváez. Mientras que la otra es Ariadne Díaz, quien fuera su pareja en el exitoso melodrama mexicano La mujer del Vendaval (2012). “Anduve con Begoña (Narváez) en Muchachitas, con Ariadne (Díaz) fuimos novios y ya”, confesó el intérprete de 38 años en entrevista con el programa Hoy. Image zoom José Ron y Ariadne Díaz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su momento se dijo que había surgido una historia de amor entre ambos mientras grababan la exitosa telenovela Muchacha italiana viene a casarse (2014), Ron negó rotundamente haber tenido algo más que una relación de amistad con la bella actriz de origen cubano Livia Brito. Image zoom Livia Brito. “Había mucho cariño pero nunca estuvimos como pareja”, dejó claro el actor, quien graba actualmente en México la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida. “Yo la quiero muchísimo, le deseo siempre lo mejor, compartimos muchas cosas, personales, de la familia, había muy bonita química pero bueno hasta ahí”, agregó Ron, a quien podemos ver de lunes a viernes por Univision como protagonista de Ringo. Advertisement

