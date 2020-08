"¿Te quieres parecer a mí güerito?": la reacción de la ex de José Ron al cambio de look del actor El protagonista de exitosas telenovelas como Te doy la vida, Ringo y Rubí sorprendió a sus seguidores con su cambio de look más atrevido hasta la fecha. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un actor que no le teme a los cambios ni al qué dirán ese es José Ron. Cada vez que termina de grabar una telenovela, el galán mexicano no duda en renovar su look. En esta ocasión, el intérprete de 39 años ha sorprendido a sus más de tres millones de seguidores de Instagram con su cambio de imagen más atrevido hasta la fecha. El protagonista de exitosas telenovelas como Te doy la vida y Ringo se atrevió a teñirse recientemente el cabello de rubio, un tono que hasta ahora nunca había lucido. Pierde el miedo a los cambios y ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Arriésgate, atrévete. Que te valga un cacahuete el qué dirán. - José Ron "Me dormí y así me desperté", bromeó el reconocido actor a través de su perfil de Instagram junto a una foto en la que presume de su nuevo color de cabello. Image zoom José Ron, nuevo look Instagram José Ron "Pierde el miedo a los cambios y ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Arriésgate, atrévete. Que te valga un cacahuete el qué dirán", expresó el galán. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y agregó: "Este güerito que ven ese soy yo. El que después de un proyecto le gusta cambiar, el que se hace loqueras en el pelo, el de los tatuajes, los aretes, un loquillo que disfruta y ama la vida. Haz que los días cuenten. Diviértete, ríe, llora… Dios los bendiga". Entre las miles de reacciones que generó su cambio de look se encuentra la de su exnovia, la actriz mexicana Jessica Díaz, quien no dudó en comentar su publicación. “¿Te quieres parecer a mí güerito?”, escribió en tono de broma la también cantante. ¿Y a ti te gustó el cambio de look de Ron?

