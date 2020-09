José Ron genera controversia al asegurar haber visto un ovni "Ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos", escribió el actor en Twitter. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Normalmente se mantiene lejos de la polémica, pero esta vez José Ron no ha podido evitar que las redes sociales se le echen encima por un tuit que compartió el pasado domingo en el que asegura haber visto una nave espacial de procedencia extraterrestre en el cielo. "Acabo de ver un ovni. Y es neta. Es real. No mames", escribió sorprendido el protagonista de exitosas telenovelas como Ringo y Te doy la vida en su cuenta de Twitter. Horas después, ante la incredulidad de muchos de sus seguidores, el intérprete de 39 años escribió un segundo mensaje en el que reitera lo dicho en el anterior tuit. "Si ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta", aseguró el también protagonista de la nueva versión de Rubí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su confesión, como era de esperarse, generó una fuerte división de opiniones entre aquellos que se creyeron sus palabras y los que no dudaron en burlarse del galán de telenovelas. "Lo que está dejando la pandemia", "le afectó el peróxido" o "yo no he podido ver uno, pero te creo", se puede leer entre los cientos de comentarios que generó su publicación. Ron, que tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, rechazó recientemente protagonizar junto a Ariadne Díaz la nueva telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, por lo que de momento no ha encontrado el proyecto adecuado para volver a la televisión. "No, no voy a estar, no voy a hacer la novela con Juan. Él [refiriéndose al productor Juan Osorio] ya sabe que estoy muy agradecido con él. Hablamos, tiene un proyecto maravilloso, un personaje también muy bonito pero no, no voy a estar", informó días atrás en sus redes sociales.

