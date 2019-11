Conoce a la novia de José Pablo Minor ¡que también es actriz! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El actor mexicano, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Mi marido tiene familia y actualmente interpreta a uno de los galanes de la nueva versión de Cuna de lobos (Univision), no puede estar más ilusionado en el terreno amoroso. ¡Te presentamos a su pareja! Empezar galería Carrera imparable Image zoom Mezcalent El actor mexicano, que hoy interpreta a un joven homosexual de nombre Miguel Terranova en la nueva versión de Cuna de lobos (Univision), lleva más de un lustro participando en exitosas telenovelas de Televisa, entre las que se encuentran Muchacha italiana viene a casarse, Pasión y poder y Enamorándome de Ramón. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Inolvidable personaje Image zoom Mezcalent Minor alcanzó recientemente gran popularidad a raíz de su participación en la telenovela de Televisa Mi marido tiene familia, donde interpretó a Gabriel Musi. 2 de 11 Applications Ver Todo Corazón contento Image zoom Mezcalent Si bien es muy discreto con todo lo que tiene ver con su vida privada, el galán de 28 años ha presumido en algunas ocasiones en sus redes sociales el noviazgo que mantiene con una guapa y talentosa actriz mexicana. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Talentosa actriz Image zoom Mezcalent Se trata de Ximena Romo, quien ha participado en una que otra ficción de Televisa, aunque el grueso de su carrera artística lo ha construido en el cine. 4 de 11 Applications Ver Todo Tu cara me suena Image zoom Mezcalent Su trabajo más destacado en televisión fue el que realizó en el exitoso melodrama de Televisa El color de la pasión, donde interpretó a la antagonista de la historia. 5 de 11 Applications Ver Todo Afortunada Image zoom Instagram Ximena Romo “Me considero afortunada de acompañarte en tu camino”, escribió Romo junto a esta instantánea en la que Minor aparece sosteniendo una de sus manos. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Tal para cual Image zoom Instagram Ximena Romo Esta es una de las pocas imágenes que la feliz pareja ha compartido de su noviazgo en redes y se les ve muy enamorados. 7 de 11 Applications Ver Todo ¡Qué romántico! Image zoom Instagram José Pablo Minor “Pienso en tus ojos, ahí empezó todo para mí”, fueron las palabras con las que Minor acompañó esta romántica foto en la que aparece dándole un beso a Ximena. 8 de 11 Applications Ver Todo Muy enamorados Image zoom Instagram Ximena Romo El noviazgo entre ambos parece que marcha a las mil maravillas. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Cortesía TELEVISA No dejes de ver a José Pablo Minor de lunes a viernes por Univision en Cuna de lobos. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

