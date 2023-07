Uno de los hijos de Ana Bárbara la dejó para irse con su padre Se revela que Ana Bárbara ahora está alejada de uno de sus vástagos, quien decidió irse a vivir con su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde siempre, Ana Bárbara ha presumido con orgullo a sus tres hijos biológicos, Emilio, a quien procreó durante su romance con Edgar Ugalde; José María, resultado de su matrimonio con José María Fernández El Pirru, y Jerónimo, cuyo padre es Reyli Barba. Además, la cantante crió a Paula y José Emilio, hijos de su único esposo y Mariana Levy, a quienes también considera como propios. La intérprete de "Bandido", quien desde hace muchos años vive en Los Ángeles, California, ha sido elogiada por propios y extraños como una excelente madre; incluso, la recién fallecida Talina Fernández siempre le estuvo agradecida por la forma en que cuidó de sus nietos. Por ello, llama la atención que se dé a conocer que su segundo vástago de sangre, José María Fernández Ugalde, decidió dejarla para irse a vivir con su padre, quien es conocido por no hacerse cargo de sus descendientes; de hecho, tiene un adeudo importante por no haber pagado el mantenimiento de la casa de sus hijos. "[José María] está viviendo con mi papá [José María Fernández El Pirru]; desconozco el motivo, no sé porqué", dio a conocer José Emilio Fernández Levy, su medio hermano, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Pero le deseo lo mejor del mundo a mi querido hermano; espero que tenga una buena relación con mi papá, que siempre se lleven bien y que lo pase lo mejor posible". Ana Bárbara Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Emilio dejó claro que El Pirru nunca ha sido un apoyo para él o sus hermanos; por ello, le extraña que la decisión de su hermano. Incluso, reveló que lo dejó solo en la casa. "Al momento que se fue de la casa se llevó los muebles, se llevó todo", relató. "Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien. Me duele en el corazón, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas". Ana Bárbara y su hijo José María Hasta el momento, Ana Bárbara no ha hecho ningún comentario al respecto.

