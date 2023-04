Hermano de David Bisbal estaba desaparecido y ahora está hospitalizado José María, hermano mayor de David Bisbal, fue reportado como desaparecido; ya fue encontrado por las autoridades españolas y trasladado a un centro de salud para darle los cuidados pertinentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 4 de abril de 2023, se llevó a cabo un reporte ante las autoridades de Almería, España, por la desaparición de José María Bisbal Ferre, de 54 años, quien es hermano de David Bisbal. Así, al día siguiente, la Guardia Civil lo encontró con vida y fue llevado al hospital. Fue el cantante quien dio a conocer la situación actual de su pariente. "Queridos amigos y seguidores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido por 30 horas", escribió en un mensaje que dio a conocer en una de sus historias de Instagram. "Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado pero estable". El intérprete de "Si tú la quieres", además de pedir respeto al momento que se está viviendo al interior de su familia, agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda. "Este ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, ¡gracias por la preocupación y las muestras de cariño!", continuó. David Bisbal David Bisbal | Credit: Aldara Zarraoa/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que está siendo una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros", expresó. "Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos difíciles". David Bisbal Para David Bisbal su hermano mayor, José María, ha sido un pilar muy importante en su vida y lo ha externado de manera pública en diversas ocasiones; de momento, se desconocen mayores detalles de lo ocurrido. "¡Mi hermano José María! Él, me ha ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares. Gracias hermano por ser mi hermano y por haberme cuidado ¡¡¡¡como un padre!!!! ¡Te quiero para siempre!", mencionó el famoso en alguna ocasión.

