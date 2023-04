José Manuel Figueroa dice que quiere estar más cerca del hijo de su hermano Julián José Manuel Figueroa expresó su deseo de estar más cerca de su sobrino José Julián, hijo de su fallecido hermano Julián Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de su hermano Julián Figueroa, José Manuel Figueroa ha expresado su deseo de estar más cerca de su sobrino José Julián. El niño ha sido un gran consuelo para su abuela Maribel Guardia. La actriz costarricense lo llamó su "luz" y su "príncipe" y ha compartido videos jugando con el niño. "Pues de lo malo, de lo doloroso que es, gracias a Dios, Julián a sus 27 años tuvo la fortuna o nos dejó el regalo todavía de tener un hijo y yo creo que todo ese amor que le tenemos a Julián hay que dárselo a él", dijo José Manuel a Despierta América (Univision). El cantante de 47 años dijo que quiere acercarse más a su sobrino, hijo también de Imelda Garza, la viuda de Julián. José Manuel dijo que espera que Imelda no se lleve al niño de 5 años a Monterrey y se quede en la Ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Manuel Figueroa Credit: (Medios y Media/Getty Images) "Ojalá no se lo lleve Imelda a Monterrey, ojalá lo dejen aquí. Yo no he platicado nada de eso, son temas muy delicados, creo que no los debo estar ni estar mencionando, la verdad, pero sí por supuesto que mis intenciones son buscarlo más y jalarle la oreja", dijo el famoso tío. Julián Figueroa y Maribel Guardia Credit: (Medios y Media/Getty Images) Por su parte, Maribel Guardia reaccionó a estas declaraciones de José Manuel Figueroa sobre su nieto José Julián. "Bueno pero ahorita no es momento de hablar de eso, chicos yo les agradezco mucho su preocupación", dijo Guardia a la prensa, añadiendo que su prioridad ahora es "darle mucha fortaleza y calidad de tiempo a mi niño, él está viviendo un duelo diferente".

