José Manuel Figueroa sufre una dolorosa pérdida El cantante mexicano José Manuel Figueroa anunció el fallecimiento de alguien muy especial en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Manuel Figueroa está de luto. El cantante dio a conocer que sufrió la inesperada pérdida de su fiel acompañante. Visiblemente afectado, José Manuel respondió a los cuestionamientos de sus seguidores, que preguntaban sobre la salud de su adorada mascota. Con profunda tristeza confirmó que su adorado Tobías había fallecido. "Hola mi gente, espero que estén muy bien, por lo menos mejor que yo", expresó en un vídeo en su cuenta de Instagram. "La verdad es que mucha gente me ha estado preguntando que qué onda, que qué le pasó a Tobías. Que ya se enteraron que falleció el perro. Y bueno, desgraciadamente, mi gente, sí, efectivamente se me murió Tobías". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante explicó que el cachorro había sufrido un shock anafiláctico luego de que uno de sus trabajadores lo llevara a bañar y desparasitar. Reveló que no conoce la clínica a donde fue llevado, ni al veterinario que lo atendió. Aseguró que a pesar de encontrarse en Mazatlán, Sinaloa, en México, por cuestiones de trabajo, hizo todo los posible a la distancia para que su cachorro fuera bien atendido. Sin embargo y a pesar de acudir a un médico de Guadalajara, Jalisco, para que lo ayudara, ya no había nada qué hacer. José Manuel destacó que la noticia y sus expresiones no eran para buscar culpables, sino para informar y crear consciencia sobre el cuidado y el bienestar de las mascotas. "Igual este vídeo no es para apuntar dedos, ni nada… yo creo que yo cometí el error de confiar en mi gente que iban a tener el extremo cuidado como yo lo tengo con todos mis animales, que son, pues parte de mi familia la verdad. Discúlpenme, así de exagerado como puede sonar, así soy con mis animales", dijo. "Este mensaje es para decirle a la gente que tengan más cuidado con sus animales, véanme a mí como ejemplo". José Manuel Figueroa Tobías mascota de José Manuel Figueroa | Credit: José Manuel Figueroa/Instagram El cantante compartió algunos consejos y cuidados para mascotas, antes de revelar que la muerte de Tobías le ha afectado su estado de ánimo. "Pasé una noche fatal, tres veces soñé con mi perro anoche y tres veces desperté de mi sueño llorando", confesó. "Me duele muchísimo, la verdad es un perro que yo quise muchísimo".

