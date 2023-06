Novia de José Manuel Figueroa pide perdón a Maribel Guardia por 'en vivo' del funeral de Julián Marie Claire Harp, la novia de José Manuel Figueroa, pide perdón a Maribel Guardia por trasmitir un video live del funeral de su hijo Julián Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Manuel Figueroa Credit: Medios y Media/Getty Images Marie Claire Harp, la novia de José Manuel Figueroa, se mostró "muy arrepentida" tras grabar un video live desde el funeral del cantante Julián Figueroa, el hermano menor de su pareja. Marie Claire rogó a Maribel Guardia que la perdone por no ser más sensible en el funeral de su hijo. En entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!, Marie Claire dijo que ese "ha sido el peor error" que ha cometido. El 11 de abril, Marie Claire, quien es presentadora del programa Buenas Banda, trasmitió un 'en vivo', grabando afuera de la casa de Maribel Guardia y dando detalles del servicio fúnebre de Julián. La actriz costarricense de 64 años estaba devastada, en pleno duelo después de que su hijo de 27 años muriera de un infarto. Dos meses después del polémico live, la modelo y presentadora venezolana pidió perdón a Guardia, asegurando que grabó el video "sin ningún tipo de dolo". Maribel Guardia Credit: Gustavo Caballero/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Perdón, perdón, fui una estúpida", dijo Marie Claire a ¡Siéntese Quien Pueda!, mandando un mensaje a Guardia a través de las cámaras del programa. "Si yo pudiera regresar el tiempo en este momento para poder tomar una decisión de si hacer ese live o no, hubiera preferido no hacerlo", afirmó.

