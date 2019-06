José Manuel Figueroa hace comentarios que muestran su rechazo público hacia Maribel Guardia

Desde hace un tiempo, José Manuel Figueroa ha mostrado su desagrado en contra de Maribel Guardia; incluso, ha lanzado agresiones directas contra la actriz asegurando que actuaba en películas de ficheras. Ahora, su rechazo contra la también cantante es evidente ya que prefirió cancelar su participación en el Carnaval de Carolina, en Estados Unidos, solo para no toparse con la intérprete de “Carrera de la barranca”.

“Simplemente me dijeron ‘[José Manuel Figueroa] no se quiso subir al avión”, explicó Alex Ruiz, organizador del Carnaval de Carolina, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Me enseñaron unos mensajes de texto donde decía que no venía porque no le parecía buena onda que invitáramos a Maribel Guardia”.

Alexander Tamargo/WireImage; Mezcalent.com

Para Ruiz esa acción por parte del cantante fue poco comprensible y le pareció poco profesional, debido a que “es la segunda vez que lo hace” y pese a tener en su poder “vuelos de primera” clase.

“A mí me sorprendió”, agregó. “Quiero decirle a José Manuel que lo admiro y lo respeto, y él lo sabe. Y que el cariño que le tengo no me lo van a quitar nunca. Pero sí que el amor no me quita el conocimiento. Hermano, con todo el amor del mundo, la regaste porque [nos] dejaste plantados”.

Alex Ruiz mencionó que Maribel Guardia no se pronunció al respecto; por el contrario, solo se dedicó a agradecer la invitación y el reconocimiento que recibió. Incluso, la actriz dijo a los medios de comunicación que “no creo que sea cierto, la verdad”.

“Todo mundo dice que le tuviste miedo a Maribel Guardia, hermano, y eso te hace ver mal”, concluyó el organizador.