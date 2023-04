José Manuel Figueroa a Maribel Guardia: "Le di las gracias por haberme dado un hermano tan lleno de luz" La muerte de su Julián, su hermano José Manuel Figueroa le dedicó unas emotivas palabras a la madre del joven Maribel Guardia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer la muerte de Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023, la familia paterna se reunió en casa de su madre Maribel Guardia para despedirlo. Así, llegó José Manuel Figueroa, quien se había distanciado de su hermano y había tenido algunas diferencias con la actriz. Ahora, el cantante aclaró que había limado asperezas con su joven hermano y fue a despedirse de él; además, dedico un lindo mensaje a la famosa. "Maribel es una mujer que hoy la admiro más que nunca. Es una mujer dura. Está pasando un momento muy difícil, un momento que lo veo reflejado en lo que vivió mi madre. La veo con unas convicciones y una ideas preciosas, hermosas", mencionó José Manuel a los medios de comunicación. "Le di las gracias por haberme dado un hermano tan bello, tan lleno de luz, de tanto corazón. La felicité también en eso". El hijo mayor de Joan Sebastian quiso ser prudente y evitar dar mayor información sobre lo ocurrido a Julián; consideró que eso le correspondía solo a su viuda y su madre. "Gracias por todas las muestras de cariño a mi hermano, a Julián. Gracias por darle el interés; gracias también por respetar las decisiones de Imelda y Maribel, y hacerle honor a sus deseos", comentó. "No soy la persona adecuada para ser el primero en hablar". Jose Manuel Figueroa y Maribel Guardia Jose Manuel Figueroa y Maribel Guardia | Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision; Mindy Small/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El famoso confesó que la muerte de su Julián ha sido muy dolorosa. "Siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere otra vez", dijo. "La relación entre Julián y yo estaba bastante bien". José Manuel Figueroa pidió comprensión para el momento que está viviendo Maribel Guardia. "Quiere estar tranquila; quiere vivir su duelo y la entiendo, y la respeto", concluyó.

