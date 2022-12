José Luis Rodríguez reacciona a declaraciones de su hija Hace unos días, Liliana, hija de Jose Luis Rodríguez, hizo fuertes declaraciones sobre su padre y su segunda familia. Ahora El Puma responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido el distanciamiento que José Luis Rodríguez mantiene con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth; incluso, ambas partes han realizado una serie de declaraciones atacándose mutuamente. Tras las últimos comentarios de la primera en contra de su padre, El Puma decidió hablar sobre el asunto. "Le huyo al chisme, le huyo al escándalo", advirtió Rodríguez al programa estadounidense de televisión ¡Siéntese quién pueda! (Unimás). "Hay dos formas de hacer esta carrera, con escándalos, que cansan a la larga o de hecho, de frente, con sinceridad y honestidad". De acuerdo con el cantante, los conflictos son porque sus familiares han desatado la controversia. "¿Por qué existe la pelea? Porque hay una persona que pelea y otra que responde a la agresión", advirtió. "Si la persona que agrede, no encuentra una respuesta negativa, contraria, se acabó la pelea". Jose Luis Rodríguez El puma 2022 Latin American Music Awards Credit: Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuándo fue cuestionado por sobre su papel como padre con sus hijas mayores, el intérprete de "Agárrense de las manos" mostró una clara incomodidad. "Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno. Prefiero que pases la página para seguir conversando", enfatizó. "Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante". José Luis Rodríguez asegura que las circunstancias ocasionaron su proceder. También dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis [mi hija menor] que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina [mi esposa]y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página", expresó. "[La reconciliación será] sin un show mediático".

