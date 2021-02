Close

'El Puma' dice basta a los ataques y humillaciones vertidas sobre Vicente Fernández El cantante salió en defensa del veterano artista en el punto de mira por sus polémicas imágenes con varias mujeres. Un gesto del venezolano que le valió unas cuantas críticas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Respeto. En resumen, eso es lo que ha pedido José Luis Rodríguez 'El Puma' por su colega de profesión, Vicente Fernández, en un mensaje claro y directo en sus redes sociales. Junto a una imagen de ambos astros de la canción saludándose, el venezolano hizo partícipes a sus seguidores de su decepción por los ataques y, en su opinión, humillaciones que medios y anónimos en general han dedicado estos días al padre de Alejandro Fernández. Las imágenes de este gran charro poniendo su mano muy cerca de los senos de varias mujeres desató dichas críticas. "Me causa profunda decepción al ver cómo en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández, llegando al punto de prácticamente la humillación. Es realmente doloroso", comenzó su mensaje en Instagram. El intérprete de "Pavo real" destacó las buenas formas y las virtudes de su amigo a quien le une una amistad de décadas. De ahí el dolor que ha sentido al escuchar comentarios no precisamente muy favorables hacia su persona. "Vicente es un ser humano EXTRAORDINARIO, quienes lo conocemos de toda la vida podemos dar fe de ello. Abre las puertas de su casa para que muchas personas entren y disfruten de su cercanía. Inclusive, hasta les canta", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ni las mayúsculas convencieron a algunos de sus seguidores quienes, con todo el respeto a José Luis, le llevaron la contraria. "Es tu amigo y es una buena persona pero eso no le quita lo rabo verde", "Puma, has perdido la perspectiva, ¡no tapes el sol con un dedo!", "Es un viejo verde que le gusta manosear, ¡en la foto se ve! ¿Por qué lo defienden, porque es un cantante?", le respondieron inconformes algunos en sus comentarios. Ajeno a todo lo malo, José Luis concluyó dando ánimos a su amigo y asegurándole que todo pasará. "Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca opacarte, pronto saldrá la luz radiante", añadió.

