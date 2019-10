José Luis Rodríguez "El Puma ¿se postularía como presidente de Venezuela? José Luis Rodríguez "El Puma" reveló que estaría dispuesto a aspirar a la presidencia de Venezuela cuando se convoquen elecciones libres. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante una entrevista en el programa Camilo de la cadena CNN en Español, José Luis Rodríguez “El Puma” reveló que estaría dispuesto a aspirar a la presidencia de Venezuela cuando se convoquen elecciones libres. “Hay una posibilidad abierta, pero muy grande. Depende de una organización, de que se pongan de acuerdo”, dijo el intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” y “Agárrense de las manos”. A la pregunta de “a nombre de qué partido iría”, El Puma dijo que aún no sabe, pero sería en la etapa post-Guaidó, cuando se convocaran elecciones libres en Venezuela. “Siento que la gente está cansada de los políticos. Quizás necesitemos a outsiders, a empresarios responsables que sepan sacar al país adelante en lo económico y lo social. Yo dejo la puerta abierta, simplemente estoy dispuesto a colaborar para reconstruir Venezuela”, expresó Rodríguez. El Puma se prepara actualmente para la gira mundial Agradecido, que desde el 11 de mayo lo llevará a ciudades de Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. Después de recuperarse del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017, debutó en Cúcuta, en febrero pasado, para apoyar la entrada de ayuda humanitaria a su país natal, Venezuela. Image zoom Jose Luis Rodriguez "El Puma" en el Venezuela Aid Live RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Agradecido Tour” se iniciará el 11 de mayo en The Fillmore Miami Beach, luego viajará a ciudades de República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, México, Canadá y España, entre otros países. Advertisement EDIT POST

