José Luis Rodríguez El Puma habla del supuesto hijo no reconocido ¡son igualitos! Conoce al hombre que asegura ser hijo de José Luis Rodríguez, quien lleva su apellido y nombre artístico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que José Luis Rodríguez tiene tres hijas, Liliana y Lilibeth, a quienes procreó durante su matrimonio con Lila Morillo; y Génesis, producto de su segunda unión matrimonial con Carolina Pérez. Sin embargo, hace unos años salió a la luz un muchacho que aseguraba ser hijo de El Puma y quien mantiene un enorme parecido con el cantante. Hace un tiempo, el cantante habló al respecto y aseguró que lleva su apellido, pero aseguró que no es su vástago. "Ese muchacho es hijo de un hermano [Oswaldo] que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría", mencionó en 1995 al diario El Tiempo de Colombia. "Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea". El hombre lleva por nombre Juan José Rodríguez y artísticamente se hace llamar El Puma Jr., también es cantante, tiene 35 años de carrera y 14 discos en su haber; tiene un tono de voz muy parecido al de su supuesto padre; incluso, interpreta algunos de sus temas. José Luis Rodriguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otras ocasiones ha mencionado que logró una cercanía con el intérprete de "Agárrense de las manos" y sus hijas mayores. "Tuvimos una relación muy bonita mientras estuvo casado con Lila. Mi abuela consolidaba la unión familiar. Y los Morillos y los Rodríguez se unían y compartíamos", comentó Jr. a los medios de comunicación hace un tiempo. Juan José Rodríguez El Puma Jr. Credit: Juan José Rodríguez El Puma Jr. Instagram El Puma Jr. actualmente está realizando una gira en Homenaje a Los Panchos, a quienes dedicó su último material discográfico que estará disponible el próximo mes de mayo. Mientras tanto, José Luis Rodríguez continúa alejado de sus hijas mayores y busca retomar su carrera profesional tras recuperarse por completo de la crisis de salud que sufrió hace unos años.

