José Luis Rodríguez 'El Puma' aclara de una vez si su esposa espera gemelos ¿Papá a los 77? El cantante venezolano cuenta el estado de su esposa Carolina Pérez y destapa la gran incógnita que todos quieren saber. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estos días no se ha hablado de otra cosa. Varios medios anunciaban que José Luis Rodríguez 'El Puma' y su esposa Carolina Pérez esperaban a la cigüeña, más concretamente gemelos. Las últimas imágenes de su mujer con faja y acariciándose la pancita hicieron saltar todas las alarmas. Mientras más tiempo pasaba, más curiosidad se generaba sobre el tema. Así que finalmente ha sido el propio artista quien ha salido a la palestra para contestar a todas las preguntas. Lo hacía de la mano de la cantante Natalia Jiménez, quien a través de un vivo en redes, le hizo la pregunta del millón. Con la ironía y el sentido del humor que le caracterizan, el artista venezolano explicó sin tapujos cómo se encontraba su amada Carolina, de 52 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le tuve que preguntar a Carolina, 'oye, ¿tú estás embarazada?' porque que yo sepa no. Y ella me dijo 'no, a menos que sea el espíritu Santo que vino a mi y me preñó'", dijo en broma provocando las risas de la cantante española. Así fue que anunció a sus amigos y gente del medio que lo sentía mucho pero que de gemelos nada. Eso sí, todo puede pasar. "Yo voy a seguir intentándolo, voy a esforzarme día y noche para ver si puedo complacer a la gente", concluyó zanjando el tema de la paternidad. Pues nos ha quedado claro y bien claro, maestro.

