José Luis Reséndez revela que fue vetado por Telemundo Además de asegurar que está congelado, José Luis Reséndez hace fuertes acusaciones contra esta empresa y asegura que han desatado en su contra una campaña de desprestigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, José Luis Reséndez anunció su retiro en televisión tras recibir malos tratos por parte de Telemundo. Ahora, el actor reaparece y explica las razones que lo han obligado a permanecer alejado de la televisión, asegura que dicha televisora lo vetó y le cerró puertas de trabajo en otras empresas. "En este momento estoy congeladísimo", mencionó a Chisme no like (YouTube). De acuerdo con el protagonista de la telenovela Heridas de amor, todo comenzó cuando estaba negociando su participación en la quinta temporada de la teleserie Señora Acero, donde interpretaba a Acacio Martínez, alias El Teca; debido a que cuestionó un contrato cuyas condiciones de trabajo eran desfavorables para él; sin embargo, había aceptado el proyecto. "Me habla la productora y me dice 'José Luis agarra tus maletas porque te vienes mañana [a trabajar a Estados Unidos]'", relató. "Agarro a mi familia, nos regresamos a México, arreglo mi maleta. En la noche recibo otra llamada de la productora diciéndome así textual 'José Luis lo siento, pero tus servicios ya no van a ser requeridos'; un día antes de viajar", agregó. "Así fue como comenzó, con un despido de manera muy irreal, muy antiprofesional, muy irrespetuosa". A partir de aquel momento, según denuncia el actor, ha sido objeto de graves calumnias por parte de dicha compañía para manchar su reputación; lo cual, le ha evitado conseguir oportunidades laborales. "Después vienen campañas malintencionadas de que soy un drogadicto, un alcohólico. No soy ni alcohólico ni drogadicto. Soy un ser humano real, honesto", reveló. José Luis Reséndez José Luis Reséndez | Credit: Mezcalent; Instagram José Luis Reséndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy una persona muy trasparente, muy profesional, me he llevado con mis compañeros de la mejor manera, todo el mundo te lo puede decir", advirtió. "A las pruebas me remito, voy y me hago el antidoping". José Luis Reséndez aclara que "a mi público le debo respeto" y cerró su testimonio asegurando que "la gente que manera Telemundo es antiprofesional".

