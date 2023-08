José Luis Perales reacciona a falsa noticia de su muerte: "Estoy más vivo que nunca" Tras circular la falsa noticia de que había muerto a sus 78 años, el cantante español José Luis Perales graba video desde Londres, donde está de vacaciones con su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Luis Perales Jose Luis Perales | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images José Luis Perales quedó en shock al circular la falsa noticia de su muerte. Varios medios internacionales hicieron eco de que supuestamente había muerto de un infarto a sus 78 años. El cantante español grabó un video desde Londres, donde está de vacaciones con su esposa y sus hijos, aclarando todo. "Hola amigos, os hablo desde Londres, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer", dijo el reconocido cantautor. "Ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto". Calmando a sus fanáticos, el intérprete de "Un velero llamado libertad", "¿Y cómo es él?" y "El amor" aseguró que está perfectamente bien. "La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca", afirmó el artista, que ya va camino a su natal España. "Estamos muy bien, se acabó. ¡Un abrazo muy fuerte!", concluyó risueño.

