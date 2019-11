José Luis de Río Roma desmiente haberle sido infiel a Sherlyn Sherlyn terminó su relación con José Luis Ortega, del dueto Río Roma, tras algunos meses de romance. Ahora, se da a conocer por qué concluyeron su relación sentimental. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se rumoró que el romance entre Sherlyn y José Luis Ortega, del dueto Río Roma, había concluido ha causa de una infidelidad del cantante. Incluso, se dieron a conocer unos audios donde, supuestamente, la actriz acusaba directamente a su entonces pareja sentimental de mantener un romance con otra mujer. El compositor desmintió por completo esas versiones. "Todo eso está en orden y nosotros enfocados en lo nuestro que son La canciones", aseguró Ortega a los medios de comunicación. "Hablé con Sherlyncita y ella ya aclaró todo, y no hay nada más que decir". RELACIONADO: Sherlyn sobre su nuevo novio: "me consiente mucho" Image zoom Mezcalent La histrión fue la encargada de informar públicamente que estaba soltera de nueva cuenta. Además, reiteró el cariño que le tiene a quien fuera su pareja sentimental por varios meses, dejando claro que terminaron el romance de manera cordial y continuarían una amistad. "Estoy soltera y estoy haciendo lo que amo hacer, entonces ya todo lo que viene alrededor pues la verdad es que como que empaña el momento tan bonito que estoy viviendo", dijo Sherlyn en aquel momento. "Siempre va a ser una persona a la que voy a querer mucho, pero por el momento estoy demasiado ocupada". Image zoom José Luis Ortega Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, Sherlyn también manifestó estar molesta de que se especule sobre su vida privada y se aseguren situaciones sin pruebas. "Ya no quiero ni decir nada porque como ya sacan todas las respuestas incluso aunque no abra la boca, pues yo ya no sé ni qué pensar, o sea, ya decidieron cuales fueron los motivos por los que terminamos, ya hay nombres y apellidos", advirtió también en aquel momento. Advertisement

Close Share options

Close View image José Luis de Río Roma desmiente haberle sido infiel a Sherlyn

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.