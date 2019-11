José Luis de Río Roma rompe el silencio sobre su separación de Sherlyn

Pese a haberse mantenido hermético sobre los escándalos que surgieron tras su separación de Sherlyn, José Luis Ortega decidió romper el silencio y enfrenta de manera frontal los rumores al respecto. Asegura que las supuestas infidelidades nunca existieron y se trataron de un invento.

“Creo que no hay nada que decir. Sher [Sherlyn] ya dijo, ya aclaró todo, que esas conversaciones de WhatsApp no existieron, que estuvo manipulado. Ella ya lo dijo. Nos reímos ella y yo de todo lo que pasó”, aclaró Ortega al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Si alguien se llegara a creer lo que dijeron de mí, pues es porque no me conocen, o está ciego o tiene el cerebro de este tamaño [haciendo con las manos un gesto de algo muy pequeño]”.

El vocalista del dueto Río Roma no quiso entrar en mayor polémica; dejó claro que mantiene una muy buena relación con la actriz y es lo único importante.

“A Sher la quiero muchísimo; somos amigos”, agregó. “No hay nada que decir; la verdad, me enfoco en lo mío, en hacer canciones; la gente me conoce, sabe quién soy y no tengo por qué defenderme”.

José Luis Ortega considera que este problema es añejo y no está interesado en hablar de su vida privada; asegura que al final la verdad sale a la luz.

“Eso ya tiene mucho tiempo. Esto ya es como que chiste viejo. Estoy en lo nuevo y en lo mío”, mencionó. “Hacer canciones es la única manera en la que les voy a sugerir mi vida personal; no me gusta estar contando, no es lo mío. Yo me dedico a otra cosa. Por eso lo he hecho así, y tiempo es el que va aclarando las cosas. Yo calladito y ya”.