Hijo de Julián Figueroa se despide del cantante: "Fuiste un papá ejemplar" José Julián, el único hijo de Julián Figueroa, le hizo un homenaje a su papá. Se menciona que el cantante educaba muy bien al nene. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 9 de abril de 2023, murió Julián Figueroa. Si bien tenía solo 27 años, ya era padre de un nene de cinco de nombre José Julián; el cual, le había obsequiado al cantante, justamente el día de su fallecimiento, un dibujo con dos leones, uno grande y uno pequeño, que representaban a ambos y que estaba pegado en el lugar del deceso. Ahora, el único nieto de Maribel Guardia se ha despedido de Figueroa con un conmovedor mensaje. "Papito te amo con toda mi alma, fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible", menciona José Julián en su cuenta de Instagram. "Te voy a extrañar muchísimo papi, te amo por siempre Julián Figueroa". El texto está acompañado de una serie de imágenes donde se ve a padre e hijo conviviendo en diferentes momentos. "Tuviste la suerte de tener al mejor papá Juliancito, te va a cuidar por siempre, es la estrella más bonita que encontrarás en el cielo", y "Su hijo igualito a él"; "El seguirá cuidándoles a tu mamá, a tu abue y a ti, será tu ángel en el cielo", fueron algunos comentarios de los usuarios. Julián Figueroa Credit: Instagram / Julián Figueroa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la actriz reveló cómo era el tipo de educación que su hijo le daba a su primogénito y consideraba que lo estaba guiando de manera adecuada. "La verdad es que era un gran papá. Le dedicaba mucho tiempo a su hijo; jugaba con él", mencionó Guardia a los medios de comunicación. Lo crió increíble. Lo hacía que recogiera el plato, que recogiera sus juguetes. Le estaba dando amor y límites". Ahora, la famosa ha revelado que se hará cargo, junto a su nuera Imelda Garza Tuñón de seguir cuidando del niño. "Y ahora va a ser nuestra labor educarlo, y darle alas para volar", comentó.

