Hijo de Julián Figueroa habla por primera vez tras la muerte de su papá ¿quiere ser cantante? Julián Figueroa tuvo un hijo a quien llamó José Julián. A unos meses del fallecimiento del cantante, el niño aparece en público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Julián Figueroa y Julián Figueroa Credit: IG/José Julián Figueroa La sorpresiva muerte de Julián Figueroa con tan solo 27 años de edad, causó conmoción a propios y extraños; sobretodo, para su familia, ya que el joven se había casado siendo aún muy joven con Imelda Tuñón y concibieron a un niño de nombre José Julián, quien cumplía años el mismo día que su papá, 2 de mayo. Tras el fallecimiento del famoso, su viuda ha mencionado que toda la familia está trabajando para que el nene atraviese por esta pérdida de la mejor forma posible; de hecho, le hicieron una fiesta por su cumpleaños número seis para que tuviera un momento de esparcimiento. Además, su mamá ha mencionado en diversas ocasiones que ha hablado con él. "Le dejé la carta abierta para que me preguntara todo lo que quisiera de su papá; todas sus dudas", explicó Tuñón a los medios de comunicación. Ahora, el pequeño, quien asistió a un evento público, habla por primera vez tras el fallecimiento de su papá. "Estoy bien", dijo a los medios de comunicación. Cuando el nene fue cuestionado sobre la posibilidad de ser cantante como Julián o su abuelo Joan Sebastian, fue tajante. "No [quiero cantar", respondió y reafirmó su negativa con la cabeza. Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El chiquillo también habló sobre su gusto por la natación donde, incluso, ha obtenido algunos premios y reveló a quien se los dedica. "En natación [he ganado] cuatro medallas", comentó. "Son para mí". Se sabe que José Julián es el heredero de los bienes de Julián Figueroa; lo cual, también incluye la parte de la fortuna que Joan Sebastian le dejó y que ahora está en un proceso legal, debido a que no hay un testamento y los bienes deberán repartirse equitativamente entre todos los hijos de el también llamado "El poeta del pueblo"

