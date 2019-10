¡José José fue obligado a salir de México! Se dio a conocer que la repentina salida de José José de la Ciudad de México, con rumbo a Miami, en Estados Unidos, se llevó a cabo tras la presión de su hija menor. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La muerte de José José llegó inmersa en un halo de misterio sobre su vida a partir de su regreso a Miami el año pasado; ahora, han salido a la luz los pasajes desconocidos del cantante durante sus últimos meses de vida en aquella ciudad estadounidense. Lino Solano, el guardaespaldas que fue contratado por Sarita Sosa para ayudarle a sacar a su padre de México, revela que el Príncipe de la Canción no quería realizar dicho viaje. "A las cuatro de la tarde, y es aquí donde es una gran sorpresa, cuando ya está todo listo para empezar la reunión, José José mira a su alrededor y dice ‘Yo no voy a Miami'", relató Solano al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). RELACIONADO: ¡Hijas de José José en pleito legal! Marysol Sosa confirma acciones jurídicas contra Sarita Image zoom John Parra/Getty Images El guardaespaldas también informó que tras firmar el poder notarial a Sarita para manejar sus bienes, el intérprete de "El triste" reiteró que no quería ir a Miami. Sin embargo, todo cambió cuando la descendiente habló a solas con su padre y terminaron viajando a Florida. "A las 4:28 de la tarde, José José firmó el poder a favor de Sara Sosa y es aquí cuando viene otra sorpresa más; él se levanta de su silla y dice ‘he firmado, pero no voy a Miami'", agregó. "Regresó a la habitación con la ayuda de Sara Sosa; al entrar a la habitación, Sara Sosa cerró la puerta y se perdieron de vista". Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Marysol Sosa, desmintió que su hermano José Joel haya amenazado de muerte a su hermana Sarita; tal como lo dio a conocer una mujer de nombre Bárbara Reyes, quien asegura haber estado con José José al momento de su muerte. "No podemos juzgar algo que no conocemos", advirtió Marisol Sosa a los medios de comunicación. "Por ello, estamos pidiendo respuestas a todas nuestras dudas y queremos saber cómo fue su fallecimiento y las condiciones". Advertisement

