Consternación y tristeza: El mundo está de luto por la muerte de José José

Con la triste noticia del fallecimiento del cantante José José, México ha quedado un poco huérfano. La oleada de sentimientos que se ha desatado dentro y fuera del país azteca es quizá sólo comparable con la que se sintió el día de la partida de otro de los grandes de la historia de su música, Juan Gabriel. Gabriel Abaroa Jr, presidente/CEO de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy) lamentó su pérdida el sábado y dijo en exclusiva a People En Español: "Se fue un verdadero caballero, un gran ser humano y excelente artista. Lo traté personal y profesionalmente y su partida es justa pero dolorosa. La música latina pierde hoy a un emblema único".

Compañeros de trabajo, amigos de la familia, celebridades y famosos, han compartido numerosas palabras de cariño a lo largo de la jornada sobre el desaparecido Príncipe de la Canción. Angélica Vale colgó una foto del recuerdo junto a su mamá, donde le daba las gracias por las carcajadas, los recuerdos, los buenos momentos y todo el amor que siempre compartieron con él. El actor Omar Chaparro no dudó recordar la dulzura del intérprete de “El Triste”, a quien siempre encontró cálido, gentil, amable y sencillo. También aseguró que un talento como el de él ocurre una vez en cien años y siempre perdurará en el corazón de todos nosotros a través de su música. SUSCRIBETE Más nostálgico, quizá por el recuerdo de su papá, Arturo Velasco, el hijo del inolvidable Raúl Velasco compartió una foto en blanco y negro de los dos: “Cuántos momentos increíbles pasaron”, añade después de recordar que era un número uno de la música. La repercusión de la partida de José José, quien padecía cáncer de páncreas, ha sido tanta que incluso numerosos medios internacionales se han hecho eco de la noticia: Otros profesionales de la industria también elogiaron al cantante. El español Rafa Sardina, ingeniero de sonido y productor que cuenta con más de 17 premios Grammy, le dedicó estas palabras: “Agradecido de haberte conocido y los momentos que pasamos grabando juntos”. La productora mexicana Cristina Abaroa se expresó así de él: “Era el Luis Miguel de los setenta y los ochenta, era gigante, un ídolo para todos los mexicanos”. El famoso productor y compositor Áureo Baqueiro le recordó con un sentido post que reflejó el sentir hoy de todos los fans del cantante: “Casi todos sabemos querer pero pocos sabemos amar… Y muy pocos sabemos cantar como el Príncipe de la Canción. Grande entre los grandes, no puedo recordar la cantidad de noches bohemias en donde nos hemos perdido con tus interpretaciones. Gavilán o Paloma tiene sin duda un lugar muy especial para mí. Muchas gracias por toda la música que nos dejas. Descansa en paz”. Advertisement EDIT POST

