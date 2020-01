¡José José no quería que Sarita se casara! José José nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio de Sarita con Yimmi Ortiz, ahora se dan a conocer la razones de su inconformidad y lo que pensaría el cantante si supiera que su hija menor vive con muchos extraños en su casa. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante algún tiempo, se rumoró de la inconformidad de José José ante el matrimonio de Sarita Sosa con Yimmy Ortiz; ahora, se confirman las razones por las que el cantante no estaba de acuerdo con la boda de su hija menor. “Nunca, nunca [estuvo de acuerdo José José con dicho matrimonio]”, reveló Paulina Mondragón, amiga cercana de José José, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Simplemente que Sarita estaba muy chiquita para tomar esa clase de decisiones”. RELACIONADO: ¡Se revela en monto de la fortuna de José José! Image zoom Lo más preocupando para el Príncipe de la Canción era la pareja no tenía los medios económicos para mantenerse, debido a que Ortiz trabajaba lavando autos. Pese a todo, la chica decidió, inicialmente, irse a vivir con el joven. Tiempo después, el intérprete de “Ya lo pasado, pasado” accedió al enlace nupcial. Ahora, tampoco estaría de acuerdo con la situación actual de su hija. “El enterarse él [José José], estando en México, que su hija ya se había ido con el chico [Yimmy Ortiz] y que no tenían forma de vivir bien; que su hija no estaba económicamente bien con él, eso le molestaba”, agregó. “Se vuelve a morir [si se entera ahora que su hija ahora vive con muchas personas en su casa]”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paulina Mondragón revela que Sarita mintió al asegurar que no iría a los funerales de su padre en México por cuidar de Sara Salazar, debido a que la viuda del cantante, quien vivía sola en el departamento que le heredó en vida José José cuando se separaron, siempre estaba sola y sin el cuidado de ninguna de sus tres hijas, incluyendo a las mayores, Monique y Celine. “Eso es falso totalmente [que Sarita cuidara a Sara Salazar]”, advirtió. “Ahorita sí, creo que la está cuidando; pero antes no la cuidaba nadie”. Advertisement

