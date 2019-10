José José murió con el dolor de no ver a sus hijos mayores y conocer a su nieta menor Se da a conocer que una de las grandes penas de José José fue no haber podido ver a sus hijos mayores, Marysol y José Joel, antes de morir. También deseaba conocer a su nieta menor. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para los dos hijos mayores de José José, Marysol y José Joel, sufrieron mucho por no ver a su padre desde su partida a Miami el año pasado. Todo indicaba que el cantante no tenía el menor interés en verlos; sin embargo, se da a conocer que el Príncipe de la canción murió muy triste por no haber estado con ellos y no conocer a su nieta menor, primogénita de la primera. RELACIONADO: ¡Murió el cantante José José! Image zoom mezcalent.com "El quería a sus hijos de México", explicó Rey Bárbaro, amigo muy cercano del cantante y su familia de Miami, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Sé que murió con el dolor de no poder ver a Marysol, de no poder ver a Pepito [José Joel]". De acuerdo con el también cantante, el intérprete de "El triste" no quiso hablar de las razones por las que no se reunía con sus hijos y lo trataba de manera muy hermética. "Cuando José Joel vino a Homstead yo no estaba, estaba en Nueva York", explicó. "Cuando la hija vino, en una ocasión a Miami, para participarle que iba a ser mamá, yo hablé con José personalmente, en el hospital. Fui la persona que le traté de darle el mensaje, a través de un amigo en común, de que ella estaba en Miami, para ver si se podrían encontrar con José. José con estás palabras me dijo: ‘por favor, Rey esta es una situación de familia'. Así fue". Image zoom Agencia Mexico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José José también dio conocer su tristeza por no conocer a su pequeña nieta Elenita. "A mí no me lo dijo, pero se lo participó a un amigo entrañable que sentía una pena muy tremenda no poder despedirse de Marysol y de la bebé", concluyó. Advertisement

Close Share options

Close View image José José murió con el dolor de no ver a sus hijos mayores y conocer a su nieta menor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.