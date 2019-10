La serie biográfica titulada José José, el Príncipe de la canción, dedica gran parte de la trama en contar la relación sentimental que existió entre el cantante y su segunda esposa Anel Noreña. Sin embargo, la excónyuge nunca fue entrevistada para ofrecer su punto de vista al respecto, debido a que fue el propio intérprete de "La nave del olvido" quien lo pidió.

"Déjame, la voy a entrevistar [Anel], para así balancearle un poquito y que ella me diga ‘esto sí y esto no'", explicó Jorge Jiménez, escritor de la bioserie. "Dijo [José José] 'mira, sé que a lo mejor, pues le va a parecer, no le va a parecer, pero fue un hecho'".

RELACIONADO: Se confirma la hora y lugar del sepelio de José José

Image zoom

Jiménez reveló que esta situación ocasionó conflicto porque la temática alrededor de Noreña era presentarla como una dama de compañía; lo cual, fue avalado por el propio cantante para que estuviera en la historia.

"De los personajes que teníamos que escribir, ese era realmente, un poco, el más difícil [el de Anel]. Precisamente, por eso, porque él nos decía ‘el eje central de este personaje es que era antes de conocerla y aún así, sabiendo, me enamoré de ella y no me importó. Era otra cosa que lo decía".

Image zoom Mezcalent

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Pese a todo, el escritor asegura que la madre de sus dos hijos mayores fue la pareja más importante en la vida de el Príncipe de la canción.

"No solo [el amor] de su vida, sino más profundo", advirtió. "Para mí, por lo que me contó y que veía su intensidad cuando lo cuenta, la pasión, que, definitivamente, Anel fue el amor más profundo para José porque si no, no hubiera durado, creo que fueron 20 años y dos hijos. Definitivamente, sí se llevó el corazón tatuado con el nombre de Anel".