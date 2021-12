José Joel estalla contra su hermana Sarita Sosa por vender los objetos de José José Se ha rumorado que Sarita Sosa ha puesto en venta diversos objetos personales de su padre José José; por ello, su hermano mayor, José Joel, da su posición al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha rumorado que Sarita Sosa atraviesa por problemas económicos; ante ello, ha puesto a la venta objetos personales de su fallecido padre José José. Ante ello, el primogénito del cantante, José Joel, estalló contra su hermana menor y advirtió "¡qué se pongan a trabajar, por amor de Dios!", en lugar de vender cosas tan predicadas; de las cuales no tiene autoridad para comercializar porque forman parte todos sus bienes están en el testamento, donde se designó como única heredera es su madre Anel Noreña. "Pues sí, desgraciadamente, nos enteramos que [Sarita] está vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que está vendiendo los premios", mencionó José Joel a los medios de comunicación. "Esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde; vamos a procurar el poder llenar, poder ver a quién se lo vendió, quién lo tiene, si lo podemos recuperar. Son artículos que deben estar en un museo". De acuerdo con el hijo del intérprete de "La nave del olvido", Sarita también ha intentado vender la casa donde habita en Miami, Florida; lo cual, puede representar un problema mayor para ella, debido a que legalmente forma parte del legado de El Príncipe de la Canción; por lo tanto, no puede disponer de dicho inmueble. José Joel, hijo de José José, y de su hermana Sara Credit: Medios y Media/Getty Images; Manny Hernandez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Insiste en vender la propiedad. Estamos averiguando, porque no creo que la haya podido vender porque está a nombre de mi papá", explicó. "Pudo haber intentado, pudo haber ahí un 'chanchullo [acto de corrupción]', alguien pudo haber dicho que sí pero después le dijeron 'oye, pero esto está en el testamento'; qué sé yo. Ya llegaremos a Miami, nosotros no tenemos prisa". José Joel asegura con estas acciones fuera de la ley Sarita Sosa "ya tiene un pie en la cárcel".

