Hijo de José José denuncia que están pidiendo dinero en su nombre José Joel, primogénito de José José, dio a conocer públicamente que delincuentes estás usurpando su identidad para pedir dinero. Por Carolina Amézquita Pino

Parece que los conflictos para los hijos de José José no terminan. Además de la disputa que mantienen Marysol y José Joel con su hermana menor Sarita, ahora, el primogénito del cantante denuncia públicamente que hay personas que se están utilizando su identidad para pedir dinero. "Les informo que, en estos últimos días, delincuentes y usurpadores están utilizando mi nombre, a través de redes sociales, para llegar a todos ustedes y causarles un daño", explicó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Pedirles dinero, hacerse pasar por mí, cuando ustedes saben perfectamente que no me manejo así". De acuerdo con el vástago mayor de El Príncipe de la Canción, los criminales están creando perfiles falsos de él en redes sociales para llevar a cabo el mencionado delito; por lo que solicita hacer caso omiso y realizar una denuncia a las autoridades correspondientes. José José e hijo Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La cuenta fraudulenta con la cual nos topamos es José José 9990; la cual, gracias al apoyo la policía cibernética ya logramos bajar y quitar. Pero también nos estamos percatando que más cuentas surgen nuevamente con la finalidad, les repito, de hacerme quedar a mí y de aprovecharse de ustedes", informó. "Si cualquier cuenta que no sea José Joel oficial, que son mis cuentas oficiales y verificadas, los buscan, por favor repórtenlo a la policía cibernética". José Joel Sosa pidió al público mantenerse alerta y reiteró la importancia de denunciar a "esta gente que, solamente, ve la manera de poderse aprovechar de los que se dejen". Mientras tanto, el hijo mayor de José José está ofreciendo algunos conciertos en diversos lugares de México y Estados Unidos.

